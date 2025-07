Vigile urbano annulla quasi 300 multe per sé e per la sua famiglia | licenziato

Un agente della polizia municipale di Napoli di 44 anni è stato licenziato per aver annullato 282 multe a carico suo e dei suoi familiari. Da quanto ricostruito l’agente, in servizio all’ Ufficio sanzioni amministrative, avrebbe approfittato della sua posizione di pubblico ufficiale per annullare le multe. Delle sanzioni cancellate irregolarmente, 13 erano state inflitte a lui o a un suo familiare e altre 269 erano a carico di altre due persone, per un totale di circa 50mila euro sottratti al comune partenopeo. Il vigile urbano, infatti, sembra che accedesse al sistema con le sue credenziali e, una volta entrato, annullasse le sanzioni senza avere alcun titolo o documentazione che gli consentisse di farlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Vigile urbano annulla quasi 300 multe per sé e per la sua famiglia: licenziato

In questa notizia si parla di: multe - licenziato - vigile - urbano

Napoli, agente della Municipale licenziato: ha annullato 282 multe per sé, per familiari e amici - Un agente della polizia municipale, 44 anni, in servizio presso l’Ufficio Sanzioni Amministrative, è stato sollevato dall’incarico dal Comune dopo essere stato accusato di aver annullato contravvenzioni per un valore superiore ai 50 mila euro.

Napoli, vigile urbano annullava multe per sé e i familiari: licenziato dal Comune - Avrebbe cancellato 282 verbali per oltre 50mila euro: coinvolti anche il padre, la compagna e due conoscenti.

Napoli, vigile urbano annulla 282 multe per sé e per la sua famiglia: licenziato - Un agente della Polizia Municipale di Napoli di 44 anni, in servizio presso l'Ufficio Sanzioni Amministrative, è stato licenziato: è accusato di aver annullato 282 multe per lui, per familiari e conoscenti.

Napoli, vigile urbano annullava multe per sé e i familiari: licenziato dal Comune - Vai su X

Vigile annulla multe ad amici e parenti: licenziato dal Comune di Napoli Vai su Facebook

Napoli, vigile urbano annulla 282 multe per sé e per la sua famiglia: licenziato; Vigile urbano annulla 282 multe per parenti e amici a Napoli: licenziato; Napoli, vigile urbano annullava multe per sé e i familiari: licenziato dal Comune.

Annulla 282 multe a familiari, licenziato vigile urbano 44enne - Un agente della polizia municipale è stato rimosso dal servizio per aver cancellato centinaia di contravvenzioni senza giustificato motivo, causando un danno stimato di 50mila euro. Come scrive msn.com

Napoli, vigile urbano annulla 282 multe per sé e per la sua famiglia: licenziato - Un agente della Polizia Municipale di Napoli di 44 anni, in servizio presso l'Ufficio Sanzioni Amministrative, è stato licenziato: è accusato di aver ... Si legge su fanpage.it