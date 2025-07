Il consiglio di Ed Sheeran ai neo-papà | Siate sempre quelli che si alzano prima e preparano la colazione

Nel corso di un'intervista al podcast "Not Gonna Lie", il cantante Ed Sheeran ha racconta la sua nuova vita da papà di due bambine, offrendo un suggerimento ai futuri genitori: svegliarsi per primi, preparare la colazione e godersi i momenti più sereni con i figli. Il cantautore ha anche parlato anche di come la paternità abbia cambiato le sue abitudini, spingendolo a lavorare di giorno e a prendersi più cura della sua salute. 🔗 Leggi su Fanpage.it