Helena Prestes compleanno | quanti anni fa gli auguri di Javier e gli altri

Oggi Helena Prestes festeggia il suo compleanno. I fan si sono subito mossi, nelle prime ore di questa giornata, per farle gli auguri e non solo loro. Infatti, non mancano quelli di Javier Martinez e di altri ex concorrenti del Grande Fratello 18. Di sicuro, in giornata ne arriveranno ancora altri. Ma chi sono stati i primi a condividere pubblicamente un pensiero per la dolce modella argentina? Qualcuno non ha perso tempo e ha subito condiviso un messaggio per augurarle un buon compleanno. Nel frattempo, la stessa modella ci tiene a precisare che sta ricevendo tantissimi messaggi, molto belli. Helena Prestes fa il compleanno: i messaggi ricevuti finora.

Helena Prestes apre una lista Amazon con i regali “consigliati” ai fan per il compleanno: c’è un orologio da 600 euro - Dopo le “regole per i regali” stilate dalle fan di Zeudi Di Palma, anche Helena Prestes si adegua alla nuova moda dei “consigli per gli acquisti” indirizzati ai follower in vista di occasioni speciali come i compleanni.

Grande Fratello: Helena Prestes pubblica una lista di regali per il compleanno, Ilaria Galassi risponde con sarcasmo - Ilaria Galassi lancia una frecciatina a Helena Prestes in merito alla wishlist della modella brasiliana.

Helena Prestes è semplicemente fantastica! Basta guardarla per farti tornare il sorriso: con quel suo sorriso a 32 denti ti tira su il morale in un attimo! Sempre solare, sempre divertente… lei è un raggio di allegria! Vai su Facebook

Festa di compleanno a Civitanova con fidanzata e amici; La lettera di Helena Prestes per Javier Martinez; Helena Prestes e Javier Martinez insieme a Milano tra baci e sorrisi: dopo il Grande Fratello sono innamoratissimi.

Helena Prestes compie 35 anni: il papà violento, l'amore con Javier Martinez e il (presunto) tradimento con l'ex Carlo Motta - La modella brasiliana compie 35 anni e li festeggia con il suo amato Javier Martinez, il modello argentino ... Secondo leggo.it

