Ztl su via della Torre Clementina l’opposizione | Imposta dall’alto senza condivisione

Fiumicino, 15 luglio 2025- “Una ZTL sbagliata nel merito e nel metodo. Imposta senza alcuna condivisione con le categorie, i commercianti e i cittadini. Nessun confronto, nessuna chiarezza. Il risultato? Una confusione totale. Non si capiva chi potesse passare e chi no, gli orari erano vaghi, nessuna indicazione chiara su chi fosse considerato residente. Una misura raffazzonata, calata dall’alto, che ha creato solo disagio”. Così in un comunicato i Consiglieri comunali di opposizione. “E poi: se gli agenti della Polizia Locale erano presenti, non sarebbe stato piĂą utile impiegarli per controllare il rispetto del Codice della Strada – continuano- e contrastare il parcheggio selvaggio, invece di tenerli fermi a un solo varco mentre i mezzi entravano dagli altri accessi? La verità è che le forze in campo non bastavano e l’organizzazione è stata un fallimento. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it