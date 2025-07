Scherma Mondiali 2025 | le favorite della sciabola femminile Da Emura a Noutcha ma attenzione al ritorno delle russe

Proprio come nella prova maschile, pronostico apertissimo anche nella sciabola femminile ai Mondiali di scherma, che cominceranno la prossima settimana a Tbilisi. Sarà una gara decisamente aperta e con anche possibili incognite dovute ad alcuni clamorosi ritorni in pedana che analizzeremo più avanti. La principale favorita è la giapponese Misaki Emura, numero uno del ranking mondiale e campionessa asiatica in carica, che ha trionfato in questa stagione più volte tra Coppa del Mondo e Grand Prix. Si resta sempre nel continente asiatico per le primissime rivali di Emura, come la sudcoreana Jeon Hayoung, che occupa anche la seconda posizione nel ranking mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, Mondiali 2025: le favorite della sciabola femminile. Da Emura a Noutcha, ma attenzione al ritorno delle russe

In questa notizia si parla di: scherma - mondiali - sciabola - femminile

Arianna Errigo: la leonessa della scherma tra Europei e Mondiali - In punta di fioretto, ma nemmeno troppo, Arianna Errigo è sempre lì in pedana. Passano gli anni, le medaglie, i ct, eppure la brianzola non ha mai perso la grinta, riuscendo a mantenere l’alto livello a cui ha sempre abituato.

Mondiali di scherma paralimpica, Bebe Vio capo delegazione - La squadra azzurra che prenderà parte ai Mondiali di scherma paralimpica Iksan 2025, in programma dal 2 al 7 settembre, avrà Bebe Vio come capo delegazione.

Mondiali di Scherma Paralimpica 2025, 13 gli Azzurri convocati: c’è anche Giordan di Fiumicino - Roma – È stata ufficializzata la composizione della delegazione azzurra che prenderà parte ai Campionati del Mondo di scherma paralimpica Iksan 2025, in programma dal 2 al 7 settembre.

DOPPIO BRONZO, DOPPIA FELICITÀ Altra giornata di Europei di scherma, altra scarica di adrenalina: a Genova le emozioni non finiscono mai! Ieri la spada maschile e la sciabola femminile ci hanno regalato altre due medaglie, portando il totale a 11! Vai su Facebook

Calendario Mondiali scherma 2025: tutte le gare giorno per giorno, programma, tv; Scherma, Mondiali 2025: le favorite della sciabola femminile. Da Emura a Noutcha, ma attenzione al ritorno delle russe; Mondiali Giovani e Cadetti “Wuxi 2025” – Tutti i risultati della spedizione azzurrina in Cina.

Mondiali di scherma Tbilisi 2025: programma, calendario e dove vedere le gare in diretta - I Campioni e le Campionesse della scherma tornano in pedana, questa volta per i titoli iridati ai Campionati del mondo di Tbilisi 2025. Secondo olympics.com

Universiade e Mondiale, due settimane di grande scherma: tutti gli impegni dei 50 azzurri in pedana - Universiade e Mondiale, due settimane di grande scherma: tutti gli impegni dei 50 azzurri in pedana. Da sportface.it