Sguardo abbassato lunghi silenzi gesti stanchi e disorientati | sono gli adolescenti fragili La scuola può rappresentare un rifugio?

Nelle aule di oggi si aggira un'inquietudine silenziosa, difficile da nominare ma evidente nello sguardo abbassato di molti adolescenti, nei silenzi che si fanno più lunghi, nei gesti che tradiscono stanchezza e disorientamento. Sono ragazzi cresciuti in un mondo attraversato da crisi multiple: sanitaria, climatica, sociale, identitaria, che sembrano aver incrinato le fondamenta della loro fiducia nel futuro. Le consuete turbolenze dell'adolescenza, da sempre vissute tra eccessi e insicurezze, sembrano oggi amplificate da una fragilità strutturale che investe la società tutta. Non è solo la paura di non farcela a scuola o nella vita, ma la percezione diffusa di vivere in un mondo che non li aspetta, che corre troppo veloce, che non lascia spazio alla lentezza dei sentimenti autentici.