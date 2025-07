Milano-Cortina 2026 primo test per i trampolini di salto con gli sci di Predazzo

Test superato per i trampolini di salto con gli sci di Predazzo, in vista delle Olimpiadi invernali 2026. La mattina di lunedì 14 luglio gli azzurri con in testa la fiemmese Annika Sieff hanno infatti inaugurato i nuovi trampolini HS143 e HS109, di lunghezza rispettivamente 290 e 260 metri, rinnovati grazie agli investimenti per le Olimpiadi e Paralimpiadi 2026 gestiti dalla Provincia autonoma di Trento in raccordo con lo Stato e i Comuni coinvolti. "Grazie agli atleti per l'emozionante prova, ma anche a tutti coloro che hanno lavorato intensamente per ammodernare al meglio questi impianti fondamentali per la partecipazione del Trentino ai Giochi invernali 2026 - ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti -. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano-Cortina 2026, primo test per i trampolini di salto con gli sci di Predazzo

Milano-Cortina 2026, inaugurati i nuovi trampolini di Predazzo: test ufficiali per le Olimpiadi - Sono stati inaugurati questa mattina allo Stadio del Salto G. Dal Ben di Predazzo i nuovi trampolini HS143 e HS109, rispettivamente di 290 e 260 metri, completamente rinnovati in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026.

Milano-Cortina 2026, primo test superato: ecco i nuovi trampolini di salto di Predazzo. La prima e più complessa opera olimpica inaugurata in Trentino: 2 anni e mezzo di cantiere, 45 milioni di investimento. https://rainews.it/video/2025/07/milano-cortina-2026- Vai su X

Milano-Cortina 2026, primo test superato: ecco i nuovi trampolini di salto di Predazzo - La prima e più complessa opera olimpica inaugurata in Trentino: 2 anni e mezzo di cantiere, 45 milioni di investimento. Riporta msn.com

