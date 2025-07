I pronostici di mercoledì 16 luglio | MLS Brasileirao e non solo

I pronostici di mercoledì 16 luglio, in campo Champions League, Europei femminili e nella notte MLS e Brasileirao Potrebbe essere un mercoledì storico per la nazionale italiana di calcio femminile, che va a caccia contro la Norvegia della qualificazione alle semifinali degli Europei. La maggior parte delle partite si giocherà però nella notte, quando in Italia sarà già giovedì 17 luglio. In programma infatti ci sono dei turni infrasettimanali del Brasileirao e della MLS americana, con in campo le squadre viste all’opera anche nel corso del Mondiale per Club. (LaPresse) – IlVeggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

