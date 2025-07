I ladri | Auto nuove più facili da rubare Perché come fanno e come proteggersi

Tra i tanti vantaggi delle auto nuove, così tecnologiche, si pensava ci fosse la possibilitĂ di tenere i ladri a distanza. E invece. Quello che si è scoperto è che i malviventi riescono a rubare queste auto con una maggiore facilitĂ . Il rovescio della medaglia è che la tecnologia stessa ha reso le vetture facili da aprire anche per i ladri. Pensate che, stando ai numeri, solo nel 2024 i furti di veicoli in Italia sono tornati a toccare numeri record, raggiungendo il dato allarmante di 136.201 esemplari, un incremento del 3% rispetto al 2023. Centinaia di veicoli ogni mese vengono rubati con una facilitĂ disarmante rispetto al passato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - I ladri: “Auto nuove piĂą facili da rubare”. PerchĂ©, come fanno e come proteggersi

