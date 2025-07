Calciomercato Palermo Gyasi torna a casa | ufficializzato l' acquisto dall' Empoli

È ufficiale il secondo acquisto del Palermo in questa sessione di calciomercato: dall'Empoli arriva l'esterno Emanuel Gyasi. Il calciatore, nato proprio a Palermo, si trasferisce in rosanero con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Un rinforzo di grande qualità per Pippo Inzaghi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

I rumors di calciomercato accostano Gilardino al Palermo: lui intanto è a spasso per Mondello... - Vacanza lampo a Palermo per Alberto Gilardino. L'ex bomber col violino, capace di segnare 19 gol con la maglia della Nazionale e laurearsi campione del mondo nel 2006, è stato avvistato nelle scorse ore a Mondello, nella trattoria "da Piero", nella piazza principale del quartiere.

Calciomercato allenatori: Nesta, Inzaghi e Di Francesco tra Bari, Palermo e Venezia - Sino a quando non arriveranno le prime firme, ogni giorno sarà una ridda di voci, e radiomercato in questi giorni si sbizzarrisce sugli allenatori.

Calciomercato.com – Pisa, ufficiale: risolto il contratto con Inzaghi, pronto per il Palermo | Calciomercato - 2025-06-13 19:28:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Pisa, ufficiale: risolto il contratto con Inzaghi, pronto per il Palermo | Calciomercato | Calciomercato.

CalcioMercato Palermo: ELIA IN ARRIVO Salvatore Elia dopo Augello, sarà il secondo acquisto del City Group, ormai manca poco all'arrivo dell'esterno. Gianluca Di Marzio Vai su Facebook

