Perché la sinistra odia la Meloni

L'odio, purtroppo, fa parte da sempre della politica. E, nell'era dominata dai social, ha moltiplicato la propria pervasività. Il disprezzo per chi non la pensa come te (e la cattiveria del linguaggio) sono così diventate la colonna sonora delle relazioni pubbliche. Anche in Italia, dopo la fine dalla Prima Repubblica, l'invettiva ha spodestato qualsiasi ragionamento obiettivo. La conseguente guerra civile verbale tra destra e sinistra ha così trasformato il nostro sistema in una sorta di «bipolarismo bellico». Ultimo rilevante esempio è l'atteggiamento riservato dall'opposizione alla figura di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Perché la sinistra odia la Meloni

Dalla sinistra che odia minacce anche ai figli di Salvini e Piantedosi. L’ira della Meloni: “Fanatismo ideologico” - La Procura di Roma attende una prima informativa dalla polizia postale in relazione al post pubblicato sui social da un docente di un istituto superiore della provincia di Napoli, Stefano Addeo, in cui augurava alla figlia del premier Giorgia Meloni la “stessa sorte della ragazza di Afragola”, la 14enne, uccisa dall’ex fidanzato.

La sinistra che odia. Barbie Br e il cadavere di Moro, i post choc all'Università - Una maglietta con una fantomatica Barbie brigatista e una ricostruzione del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro il 9 maggio 1978, nel bagagliaio della tristemente famosa Renault 4 rossa parcheggiata in via Caetani.

L’eco-sinistra odia chi lavora - Tempo fa, su Panorama, ho raccontato la storia del portiere del palazzo in cui ha sede la redazione. Un omone di origine serba che la sera tardi accompagnava le colleghe fino all’ingresso della metropolitana per evitare che facessero brutti incontri in una zona, quella della stazione Centrale, che nelle ore notturne non è ben frequentata.

