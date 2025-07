Juve riecco Bremer | il brasiliano continua ad allenarsi è in gran forma!

Gleison Bremer è carico in vista della nuova stagione. Il difensore brasiliano della Juventus continua ad allenarsi anche durante le vacanze per farsi trovare pronto dopo l'infortunio che l'ha tenuto fuori per quasi un anno. (Instagram@bremer). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, riecco Bremer: il brasiliano continua ad allenarsi, è in gran forma!

