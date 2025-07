Me lo ha confessato Stasi… Garlasco le parole a sorpresa dell’avvocato De Rensis

Il caso Garlasco torna a far parlare di sĂ©, scuotendo la cronaca nera italiana con nuovi elementi che sembrano usciti da un vero e proprio thriller. Tutto ruota attorno all’omicidio di Chiara Poggi, ritrovata senza vita il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco, provincia di Pavia. Il fidanzato di allora, Alberto Stasi, è stato condannato in via definitiva nel 2015 a 16 anni di carcere. Ma la storia non finisce qui: nuove scoperte scientifiche stanno riscrivendo le regole del gioco, tenendo l’Italia con il fiato sospeso e riaccendendo la discussione sui social. Le recenti novitĂ hanno portato a una vera e propria riapertura delle indagini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Me lo ha confessato Stasi…”. Garlasco, le parole a sorpresa dell’avvocato De Rensis

Caso Poggi, il primo giorno di semilibertà di Stasi: “A Garlasco non torno, vorrei solo scomparire” - L’aperitivo, la voglia di un museo, il sogno del tennis. Il primo giorno senza obblighi dell’ex fidanzato di Chiara condannato a 16 anni

Garlasco, l’avvocato dei Poggi: “Sviluppi su alibi di Sempio? Anche Stasi non lo ha, contro di lui 7 gravi elementi” - Da quando è iniziata la nuova indagini sul delitto di Garlasco che vede Andrea Sempio indagato per l’omicidio di Chiara Poggi in concorso o con Alberto Stasi, la famiglia Poggi, tramite l’avvocato Gian Luigi Tizzoni, ha fatto sempre sapere di non aver dubbi sulla responsabilità dell’ex fidanzato della figlia che sta scontando 16 anni per il delitto ed è da qualche giorno in semi libertà .

Delitto di Garlasco: “L’alibi di Andrea Sempio non intacca la accertata responsabilità di Alberto Stasi. Preoccupati da sistematica fuga di notizie” - Garlasco (Pavia), 2 maggio 2025 – "Questi p resunti sviluppi denotano solo una sistematica fuga di notizie rispetto alla attività degli inquirenti che oggettivamente preoccupa.

Un Dna maschile sul tampone orale effettuato sul corpo di Chiara Poggi. Un profilo genetico che non apparterrebbe né ad Alberto Stasi, l'ex fidanzato della vittima condannato a 16 anni per l'omicidio, né ad Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara e indag Vai su Facebook

Garlasco, una nuova testimone svela le confidenze di Stefania Cappa e il suo rancore per Chiara Poggi: “Né buona né bella”; Le Iene 'ribaltano' il caso Chiara Poggi, nuove verità e polemiche su Garlasco; «Alberto Stasi non ha ucciso Chiara»: a “Chi l’ha visto?” è andato in scena lo show di Massimo Lovati.

Garlasco, l'avvocato De Rensis: "Stasi spera ancora che si arrivi alla verità" - «Alberto, dall’inizio di questa indagine, vive un misto di emozioni. Come scrive iltempo.it

Garlasco, la migliore amica delle Cappa confessa: Stefania mi disse di aver visto Chiara alle 11 il giorno del delitto - Scopri i nuovi dettagli sull'omicidio di Garlasco attraverso le parole di Alessia Villani e le sue esperienze personali. Riporta piudonna.it