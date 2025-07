Garlasco la nuova ipotesi investigativa | Chiara potrebbe aver morso il suo assassino

Un nuovo profilo genetico emerso dalla bocca di Chiara Poggi riaccende i riflettori sul caso Garlasco, a 18 anni dal delitto che sconvolse l’opinione pubblica italiana. Il DNA, individuato durante recenti analisi su un tampone orale, non appartiene nĂ© ad Alberto Stasi, giĂ condannato in via definitiva, nĂ© ad Andrea Sempio, indagato in passato. Questo elemento, se confermato come estraneo a eventuali contaminazioni successive al delitto, potrebbe riscrivere in modo radicale la narrazione dell’omicidio. Leggi anche: Garlasco, nuove immagini segrete riaprono il caso Poggi Ipotesi di colluttazione con l’aggressore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

