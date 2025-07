Scomparso da un giorno intero il drammatico annuncio | lo hanno trovato così

Ci sono sere d'estate che scorrono lente, con la luce che si spegne lentamente tra le valli e il profilo delle montagne che si staglia nitido nel cielo. In certi luoghi, il tempo sembra fermarsi, come se ogni rumore si attenuasse per lasciare spazio soltanto al fruscio delle foglie e allo scrosciare dei torrenti. Ma anche in quei contesti, dove la quotidianità si ripete con un ritmo misurato e conosciuto, può accadere qualcosa che spezza l'equilibrio, lasciando spazio solo allo smarrimento. Leggi anche: Scomparso a 17 anni: l'appello per ritrovare Flavio Valeriani Quando la presenza silenziosa di qualcuno manca all'appello, il vuoto si fa subito percepibile.

Giuseppe Autrù, 61 anni, scomparso a Napoli da un giorno: gli appelli per ritrovarlo - Dell'uomo non si hanno più notizie da sabato 17 maggio; l'ultima volta Giuseppe Autrù è stato visto a Ponticelli, quartiere alla periferia Est di Napoli.

“Non riesco più a distinguere tra te e il cielo. In questo giorno io e la mamma abbiamo ricevuto un dono”: Nicoletta Romanoff e il ricordo del fratello Enzo, scomparso nel 1997 - Il 26 maggio non è una data come le altre per Nicoletta Romanoff. È il giorno in cui, nel 1997, perse suo fratello Enzo Manfredi, morto suicida a soli 21 anni.

Era scomparso da un giorno . Trovato morto in un dirupo - È stato ritrovato senza vita in fondo a un dirupo di circa 80 metri l’uomo di 58 anni originario di Santarcangelo, la cui scomparsa era stata denunciata dalla moglie.

52enne tedesco scomparso sulle Dolomiti: trovato morto dopo giorni di ricerche.

Riccardo Branchini scomparso a 19 anni, il drammatico appello della ... - Giorno dopo giorno, l’apprensione per la sua sorte cresce, ma la speranza di riabbracciarlo per la madre non si è mai spenta. Riporta ilsussidiario.net