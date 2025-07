Poi la Magistratura non si lamenti né si stupisca se è diventata impopolare, se il famoso "senso comune" è ormai favorevole a riformarla: perché il banale e burocratico slittamento a settembre della sentenza per Ciro Grillo e amici (spiace non citarli) vale più di cento allarmi di attentati alla democrazia, più di risentiti comunicati corporativi, di allarmati strali da talk show e di pensosi seminari sulla separazione delle carriere. Domanda: il celeberrimo lettore-elettore-cittadino che cosa potrà vederci in una sospensione del genere, dopo sei anni di attesa? Risposta: forse potrà vederci il blocco estivo dei tribunali italiani, le ferie dei magistrati che sono le più lunghe del Paese, oppure, se è ben informato, che il Csm ha stabilito che non si possano fissare udienze dal 15 luglio al 7 settembre: forse ci vedrà questo, e a questo ci fermiamo: non stiamo neanche citando gli interventi della magistratura che ostacolano ogni tentativo di fermare l'immigrazione illegale e punire gli autori di reati, temi, tu guarda, ritenuti sempre più prioritari tra gli elettori di destra ma anche di sinistra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il vero scandalo? Toghe in vacanza, giustizia lenta