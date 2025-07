Galatasaray Zaniolo è tornato | segna ed esulta così | VIDEO

Dopo l'ultima stagione trascorsa in prestito tra Atalanta e Fiorentina, Nicolò Zaniolo è tornato al Galatasaray: subito in gol in amichevole. Nicolò Zaniolo è andato a segno nella prima amichevole estiva del Galatasaray nel 5-2 inflitto all’Umraniyespor. Nonostante la rete, però, l’ex Roma e Fiorentina è finito nel mirino dei tifosi giallorossi, che sui social non gli hanno risparmiato critiche. Guarda il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Galatasaray, Zaniolo è tornato: segna ed esulta così | VIDEO

