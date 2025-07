Tutti pazzi per Sinner le reazioni allo storico trionfo a Wimbledon

Tutti pazzi per Jannik Sinner. Un italiano, numero uno del ranking, che vince per la prima volta Wimbledon cattura attenzioni non solo nel nostro Paese, ma in tutto il mondo. La prima a complimentarsi è stata la premier Giorgia Meloni, che ha ricordato come Sinner abbia scritto una pagina di sport italiano. Il compagno di Davis e numero 7 del mondo Musetti non ha parole, mentre il Milan, sua squadra del cuore, ripostando la pagina ufficiale del torneo, ha ricordato che questa impresa finirĂ dritta nei libri di storia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Tutti pazzi per Sinner, le reazioni allo storico trionfo a Wimbledon

In questa notizia si parla di: sinner - tutti - pazzi - wimbledon

Vagnozzi svela l’aria strana in spogliatoio intorno a Sinner: “Sensazione che abbiamo avuto tutti” - Il coach di Jannik Sinner, Simone Vagnozzi, racconta le brutte sensazioni respirate intorno al numero uno al mondo negli scorsi mesi quando ci si trovava negli spogliatoi.

Sinner, si scopre tutta la verità : cos’era quel “codice” scritto sulla telecamera. Ne hanno parlato tutti - Jannik Sinner continua a far parlare di sé, non solo per i risultati sul campo. Dopo aver conquistato l’accesso ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2025 battendo Francisco Cerundolo, il numero uno del mondo ha lasciato un messaggio sulla telecamera, come da tradizione, ma stavolta qualcosa ha incuriosito tifosi e commentatori.

Federica Pellegrini ne ha per tutti: “Sinner trattato diversamente perché amato. Curtis non è la mia erede. Su Ceccon…” - Federica Pellegrini è stata intervistata in esclusiva dalle Iene, confessandosi a tutto campo su tanti temi d’attualità senza peli sulla lingua.

Londra ha un nuovo re! Jannik Sinner. Era la sua prima finale a Wimbledon... E L'HA VINTA DA GIGANTE! Sinner strappa il titolo ad Alcaraz e ci regala l'ennesimo CAPOLAVORO? Congratulazioni. #tuttipazzixlerosseferrariforeverwroooooom Vai su Facebook

A Bari, dopo la vittoria di Sinner a Wimbledon, la febbre del tennis è più alta che mai e l'entusiasmo è alle stelle per la Hopman Cup, in programma dal 16 al 20 luglio alla Fiera del Levante, per la prima volta in Italia. Vai su X

Tutti pazzi per Sinner, oggi la finale di Wimbledon contro Alcaraz; Tutti pazzi per Sinner, le reazioni allo storico trionfo a Wimbledon; Tutti pazzi per Sinner: un 48enne di Velletri celebra l'impresa di Wimbledon con un tatuaggio sul braccio.

?? Il calcio ESALTA Sinner: tutti pazzi per il RE di Wimbledon?? Reazioni?? | OneFootball - Jannik Sinner ha riscritto la storia dello sport italiano per l'ennesima volta vincendo il torneo di Wimbledon in finale contro Carlos Alcaraz. Lo riporta onefootball.com

Tutti pazzi per il tennis: quasi sei milioni su Sky per la finale Sinner-Alcaraz - Funziona il “best of” di Sigfrido Ranucci ROMA – Sinner entra nella storia ma in tv vince ancora il calcio. msn.com scrive