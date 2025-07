Sta nascendo una Fiorentina d’assalto | Pioli pensa al tridente pesante Kean-Dzeko-Gudmundsson

Fiorentina, Stefano Pioli pensa ad un tridente pesante per la Viola: insieme dal primo minuto Kean, Dzeko e Gudmundsson La Fiorentina riparte da un tridente offensivo che promette scintille: Edin Dzeko, Moise Kean e Albert Gudmundsson. Tre profili diversi per età , stile e percorso, ma accomunati da una motivazione altissima e da un obiettivo comune: . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sta nascendo una Fiorentina d’assalto: Pioli pensa al tridente pesante Kean-Dzeko-Gudmundsson

In questa notizia si parla di: fiorentina - tridente - kean - dzeko

Pioli Fiorentina, ecco come lavorerà il nuovo mister. Dalla difesa a tre al tridente da sogno, un mix di qualità e corsa: l’analisi della formazione che il tecnico ha già a disposizione - Pioli Fiorentina, ecco come lavorerà il nuovo tecnico viola. Dalla difesa a tre al tridente da sogno, un mix di qualità e corsa: l’analisi L’annuncio sabato, l’ingresso al Viola Park oggi: il Pioli-bis alla Fiorentina è ufficialmente iniziato.

Polverosi: "Non riesco ad immaginare Kean lontano dalla #Fiorentina, sarebbe amaro se le sue dichiarazioni fossero parole al vento. Insieme a Dzeko e Gudmundsson forma un tridente che dà garanzie" Vai su X

Tridente meraviglia: Fiorentina d'assalto con Kean e Dzeko più Gudmundsson trequartista; Come guardare Real Madrid-Al Hilal: data, orario, streaming e come vedere il Mondiale per Club FIFA 2025 live e gratis su DAZN; Monterrey vs Inter: data, orario, live streaming e come e dove vedere il Mondiale per Club FIFA 2025 gratis su DAZN.

Tridente meraviglia: Fiorentina d'assalto con Kean e Dzeko più Gudmundsson trequartista - Tutti diversi fra loro, come personalità e caratteristiche, ma con un denominatore comune: far sognare la Fiorentina e i suoi tifosi. Come scrive gazzetta.it

Fiorentina, Gudmundsson: "Kean mi ha reso la vita più facile. Dzeko emana energia positiva" - Il fantasista islandese della Fiorentina parla dei compagni di reparto direttamente dal ritiro gigliato ... Si legge su calciomercato.com