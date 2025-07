I Maneskin pronti a tornare insieme

I Maneskin sembrano pronti a tornare insieme. E a confermarlo, con parole piuttosto chiare, è proprio Damiano David, frontman della band: "Una riunione? Solo a una condizione: dobbiamo essere tutti ben riposati. E fare qualcosa che sentiamo davvero dentro, che non sembri un lavoro", ha dichiarato alla rivista britannica New Musical Express. Le dichiarazioni di Damiano David e gli incontri tra i membri suggeriscono una possibile reunion dei Maneskin. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma l'interesse dei fan rimane alto. Il disco di debutto solista di Damiano, Funny Little Fears, pubblicato il 16 maggio, non ha ottenuto i risultati sperati.

