Violenza sessuale a Correggio condannato finisce in cella

Reggio Emilia, 16 luglio 2025 - Nell’estate di quattro anni fa si era reso responsabile di violenza sessuale, minaccia e lesioni personali aggravate ai danni di una donna che aveva ospitato nella sua abitazione, a Correggio. Un episodio di cui abbiamo già parlato in passato. L’uomo, di fronte al rifiuto di un rapporto sessuale da parte dell’ospite, aveva reagito bloccandole le mani, costringendola a subire atti sessuali. Lei, per fuggire, si era messa a cavalcioni sulla finestra, al quinto piano di un palazzo, dove sarebbe stata pure strattonata, con il rischio di cadere nel vuoto. L’intervento di alcuni testimoni aveva permesso il tempestivo arrivo dei carabinieri, mettendo la vittima in salvo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Violenza sessuale a Correggio, condannato finisce in cella

