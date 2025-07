Pubblicato il bando per 22 corsi di dottorato alla d’Annunzio | 147 le posizioni disponibili

È stato pubblicato il bando per l’accesso ai corsi di dottorato dell’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara per il XLI ciclo (2025-2026). Il documento contiene tutte le informazioni su requisiti, modalitĂ di partecipazione, borse di studio e scadenze. I corsi disponibili sono 22. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: corsi - pubblicato - bando - dottorato

Corsi Indire per docenti sostegno triennalisti: requisiti, costi, modalità online. DECRETO pubblicato - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il Decreto n. 75 del 24 aprile 2025, che introduce importanti novità sui percorsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità .

Corsi sostegno INDIRE, percorsi riservati a chi ha conseguito il titolo estero. DECRETO pubblicato - Il Decreto n. 77 del 24 aprile 2025, firmato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito e dal Ministro dell’Università e della Ricerca, introduce una soluzione attesa per i docenti che hanno conseguito la specializzazione sul sostegno all’estero e sono in attesa di riconoscimento in Italia.

Corsi di specializzazione Indire 3 anni di servizio: chi può accedere, 40 CFU e corso di 4 mesi. DECRETO pubblicato [PDF] - Il provvedimento risponde alla necessità di colmare il fabbisogno di insegnanti specializzati in un periodo di transizione, consentendo l’attivazione di percorsi formativi fino al 31 dicembre 2025.

E' stato pubblicato il bando per il XLI ciclo dei Corsi di Dottorato di ricerca in: Fisica e Nanoscienze: https://www.unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/67780709 Matematica e Informatica: https://www.unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/67780624 Le Vai su Facebook

CHIETI: PUBBLICATO DALL'UNIVERSITA' D'ANNUNZIO IL BANDO PER 22 CORSI DI FORMATIVI; Pubblicato il bando per l’ammissione al XLI Ciclo di Dottorato di Ricerca a.a. 2025/2026; Dottorati di ricerca, pubblicato il bando 2025/26 (41° ciclo).

Pubblicato dalla d’Annunzio il Bando per 22 corsi di dottorato - Pubblicato dalla “d’Annunzio” il Bando per 22 Corsi di Dottorato. Si legge su abruzzolive.it

CHIETI: PUBBLICATO DALL’UNIVERSITA’ “D’ANNUNZIO” IL BANDO PER 22 CORSI DI FORMATIVI - PESCARA – È stato pubblicato il Bando di Concorso per l’accesso ai Corsi di Dottorato dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti- Lo riporta abruzzoweb.it