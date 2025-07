Castrezzato spari contro il gattile | ferito Sansone il cane della pet therapy

Castrezzato (Brescia), 16 luglio 2025 – Atto intimidatorio contro il gattile e Sansone, il cane della presidente, utilizzato come unitĂ cinofila da pet terapy, ferito al collo. Qualcuno, seppur con un’arma sportiva, ma ugualmente pericolosa, ha sparato contro la struttura, causando una ferita al collo a Sansone, che si trovava in cortile. I segni dei colpi sono visibili anche sulla recinzione nata per ospitare e proteggere gatti randagi e senza casa, da tempo molto attiva nel settore. I fatti sarebbero accaduti nella notte tra sabato e domenica quando uno o piĂą malintenzionati, sfruttando il buio, si sarebbero avvicinati al gattile “Progetto coi Baffi” e sarebbero entrati in azione usando l’arma ad aria compressa, che non richiede denuncia per essere detenuta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

