Paltrinieri ma come hai fatto? A 31 anni un’impresa pazzesca orgoglio italiano

Gregorio Paltrinieri torna a brillare nelle acque libere. A quasi 31 anni, il fuoriclasse azzurro conquista una straordinaria medaglia d’argento nella 10 km ai Mondiali di nuoto di Singapore, tre anni dopo l’oro di Budapest. Sul traguardo, Greg cede solo al tedesco Florian Wellbrock, che vince in 2h00’17”. L’azzurro chiude a soli 3”7 di distacco, mentre il bronzo va all’australiano Lee (+14”8). Sesto posto per l’altro italiano, Dario Filadelli, a 48”2. Una gara impeccabile, tatticamente intelligente, chiusa in crescendo da Paltrinieri, che conquista così la sua ottava medaglia mondiale nel fondo e la 17ª complessiva tra vasca e acque libere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Paltrinieri, ma come hai fatto? A 31 anni un’impresa pazzesca, orgoglio italiano

