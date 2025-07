Istat lieve rialzo giugno per carrello spesa a +2,8%

A giugno, nuovo lieve aumento per il cosiddetto 'carrello della spesa': secondo i dati resi noti dall' Istat, il paniere che comprende i prezzi dei beni alimentari e per la cura della casa e della persona è salito del 2,8% rispetto al +2,7% di giugno. L' inflazione di fondo è cresciuta al +2,0% dal +1,9% di maggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Istat, lieve rialzo giugno per carrello spesa, a +2,8%

Istat, a giugno scende fiducia dei consumatori, sale per imprese - A giugno 2025 il clima di fiducia dei consumatori torna a scendere da 96,5 a 96,1, mentre l'indice composito del clima di fiducia delle imprese sale da 93,1 a 93,9.

Inflazione in lieve risalita a giugno: le stime preliminari dell'Istat - Secondo i dati, si tratta del +1,7% su base annua. A trainare l’aumento sono gli alimentari (+3,5%) e i servizi legati ai trasporti.

L’Istat registra a giugno 2025 un lieve aumento dell’inflazione, che sale all’1,7% su base annua, rispetto all’1,6% rilevato a maggio. Anche su base mensile si rileva un incremento dei prezzi, pari a +0,2%. Vai su X

Torna a crescere in maniera più marcata l’inflazione: a giugno il tasso si attesta al +1,7%, ma i rincari colpiscono soprattutto i beni alimentari e il carrello della spesa, che sale del +3,1%. Vai su Facebook

Istat, inflazione giugno in lieve accelerazione a 1,7% annuo, come da attese - A giugno, l’inflazione italiana accelera frazionalmente a livello annuo, soprattutto per effetto delle tensioni registrate sui prezzi dei beni alimentari. Riporta msn.com

Giugno, l'inflazione non morde, ma volano i prezzi di spesa e cibo - Dai dati Istat emerge un’inflazione in lieve risalita, trainata dai rincari alimentari. Secondo huffingtonpost.it