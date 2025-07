Sinner è il re di Wimbledon ma sulla pista da ballo

Dopo aver trionfato a Wimbledon con il suo tennis impeccabile, Jannik Sinner ha chiuso il torneo come da tradizione: vestito di tutto punto, fianco a fianco con la regina del tabellone femminile Iga Swiatek, si è lanciato in pista per il celebre ballo dei campioni. Peccato che, se sull’erba è un fenomeno, sotto le luci del gala l'azzurro abbia mostrato qualche incertezza. Sulle note di "Feel It Still", tra sorrisi un po’ timidi e movimenti contenuti, Jannik ha fatto il suo dovere anche lontano dalla racchetta ma diciamo che il dritto lo controlla meglio dei passi a tempo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sinner è il re di Wimbledon, ma sulla pista da ballo...

Tra selfie reali e strette di mano ufficiali, Jannik Sinner stava quasi per saltare il ballo dei campioni. A salvare la tradizione ci ha pensato Iga Swiatek: "No, no. Facciamolo". Così i due vincitori di Wimbledon si sono lanciati in pista, nonostante la stanchezza e qu

Sinner, il ballo (impacciato) con Iga Swiatek alla cena di gala a Wimbledon. E Jannik si scusa: «Sono scarsissimo in pista»

