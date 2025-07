Altra straordinaria impresa di Paltrinieri | è argento nella 10 km di fondo

Altra straordinaria impresa di Gregorio Paltrinieri. L'azzurro dĂ spettacolo nella prova che apre il programma a Sentosa e, nella 10 km di fondo ai mondiali di nuoto in acque libere a Singapore, vince la medaglia d'argento. Il 30enne campione olimpico dei 1500 sl chiude dietro il tedesco Florian Wellbrock con il tempo di 1:59:59.20 e con un ritardo di 03.70. Terzo l'australiano Kyle Lee (+14.80). Grande prova anche per l'altro italiano Andrea Filadelli, che conquista il sesto posto a +48.20.   A polarizzare gli occhi del pubblico negli ultimi cinquecento metri è stato un crescendo di tensione ed emozione: Supergreg parte alla caccia della testa dal sesto posto e recupera fino al secondo alle spalle dell'altro olimpionico, il tedesco Florian Wellbrock, che acciuffa la tripletta iridata come il connazionale Lurz. 🔗 Leggi su Iltempo.it

