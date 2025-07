Timothée Chalamet cuore giallorosso | su Instagram spunta la felpa della Roma

Timothée Chalamet non dimentica la Roma. Il celebre attore statunitense, protagonista di successi internazionali come Dune e Chiamami col tuo nome, ha ribadito ancora una volta la sua passione per i colori giallorossi, stavolta attraverso un post sul suo profilo Instagram. Tra le foto raccolte in una recente carrellata pubblicata nelle ultime ore, nell’ ultima slide compare un selfie inequivocabile: Chalamet sorride con indosso una felpa ufficiale della Roma, a testimonianza di un tifo ormai dichiarato e più volte dimostrato nel tempo. Non è la prima volta all’Olimpico. L’attore era già stato avvistato più volte all’Olimpico, spesso in occasione di match importanti, mescolandosi tra i tifosi con naturalezza. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Timothée Chalamet, cuore giallorosso: su Instagram spunta la felpa della Roma

In questa notizia si parla di: timothée - chalamet - instagram - roma

Kylie Jenner e Timothée Chalamet, primo red carpet di coppia ai David di Donatello - Tutti se li aspettavano insieme sul red carpet del Met Gala e invece Kylie Jenner e Timothée Chalamet hanno scelto Roma per il loro debutto ufficiale di coppia.

Ma quanto ci è piaciuto il look di coppia di Timothée Chalamet e Kylie Jenner ai David di Donatello 2025? - Si tratta del primo red carpet ufficiale di una delle coppie più celebri e chiacchierate di Hollywood.

Timothée Chalamet e Kylie Jenner uniti nel look (e nell’amore) - Avvistati a bordo campo della Crypto.com Arena per assistere alla partita tra i Los Angeles Lakers e i Minnesota Timberwolves, Timothée Chalamet e Kylie Jenner hanno optato per due look coordinati.