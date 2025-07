Napoli 20enne si schianta per vendetta contro l' ex fidanzata e le sue amiche con lo scooter Arrestato

Tutte ferite e finite in ospedale, la vittima 19enne ha deciso di denunciare anche episodi precedenti. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Napoli, 20enne si schianta (per vendetta) contro l'ex fidanzata e le sue amiche con lo scooter. Arrestato

Napoli, in un video l'omicidio del 20enne Emanuele Durante. Killer arrestati - Sono stati arrestati i presunti autori dell'omicidio di Emanuele Durante, il giovane di 20 anni ucciso lo scorso marzo nei pressi del Museo Nazionale di Napoli mentre era in auto con una ragazza.

Non si ferma all’alt e investe i poliziotti: 20enne arrestato nel centro storico di Napoli - Gli agenti hanno intercettato il 20enne in via Costantinopoli: il giovane è stato bloccato dopo una colluttazione e arrestato.

Omicidio Emanuele Durante, arresti in corso a Napoli per l’uccisione del 20enne - Vasta operazione delle forze dell'ordine a Napoli per l'omicidio di Emanuele Durante, il ragazzo di 20 anni ucciso il 15 marzo scorso.

Emanuele Durante morto a Napoli, arriva lo stop del questore: «Niente funerali pubblici»; Incidente ai Quartieri Spagnoli, ancora grave 20enne. Un anno fa sparò al padre per evitare una vendetta; Napoli, 20enne si schianta (per vendetta) contro l'ex fidanzata e le sue amiche con lo scooter. Arrestato.

Incidente ai Quartieri Spagnoli, ancora grave 20enne. Un anno fa sparò ... - È ancora grave il 20enne ricoverato ieri dopo un incidente ai Quartieri Spagnoli; il giovane sparò al padre per scongiurare la vendetta di una banda rivale. Segnala fanpage.it

Tentò di uccidere un 20enne a Napoli, fermato un 14enne - Tentò di uccidere un 20enne a Napoli, fermato un 14enne L'episodio lo scorso 21 luglio, vittima fu operata d'urgenza NAPOLI , 25 settembre 2024, 08:13 ... ansa.it scrive