Valloreja Lega | Dazi Usa al 30% sull’export Ue servono deroghe per difendere le aziende italiane e abruzzesi

«Quando il sottosegretario Claudio Durigon afferma che "Ci troviamo in questa situazione per colpa dell'Europa, guidata da Ursula von der Leyen, a trazione tedesca", non dice un'eresia ma una verità ». Lo dichiara Lorenzo Valloreja, responsabile regionale per l'Abruzzo del Dipartimento Esteri.