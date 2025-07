Campo largo in nome del potere

È un processo inerziale di cui già si conosce la meta. Che Elly Schlein sta assecondando: anche per le regionali tra uno step, uno stop, una legittimazione, una contorsione, tanta retorica per il palcoscenico ma uno spiccato pragmatismo nelle scelte sta prendendo forma il campo largo. Pure le candidature della discordia seguendo il faticoso processo che contraddistingue il centro-sinistra sembrano sul punto d'arrivo: salvo sorprese finali in Toscana sarà confermato dopo aver baciato la pantofola della segretaria l'attuale governatore Giani, in Campania Vincenzo De Luca darà il via libera all'ex-presidente della Camera Roberto Fico e in Puglia ci sarà l'ex-sindaco di Bari Antonio Decaro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Campo largo in nome del potere

Da modello per il campo largo al rischio crisi: il caos tra Todde e Pd in Sardegna - C'era chi addirittura l'aveva descritto come il successo del "modello Schlein". E certo la vittoria di Alessandra Todde in Sardegna dalla leader del Pd era stata rivendicata e non poco.

Più che largo un campo minato con un Pd diviso su tutto l’alternativa a Meloni non è credibile - Puntualmente, come ai bagni di Ferragosto e ai pranzi di Natale, i partiti di opposizione si presentano divisi sui voti che contano.

Regionali 2025, Roberto Fico (M5S) rilancia il "Campo Largo" da Angri - L'ex presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico è stato, oggi, ad Angri, per inaugurare il nuovo "Spazio a 5 Stelle".

