Dammi il portafoglio e il cellulare paura alla fermata del bus dell' iper | giovane riesce a scappare

Ancora un episodio di microcriminalitĂ nei pressi del centro commerciale Punta di Ferro di Forlì. A raccontarlo è la vittima di un tentativo di furto. Il fatto è accaduto lunedì pomeriggio, intorno alle 18. Scrive la madre sui social: "Mio figlio era alla fermata dell’autobus vicino al centro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Dammi il portafoglio e il cellulare, paura alla fermata del bus dell'iper: giovane riesce a scappare; Giovanissimo derubato del cellulare alla fermata del bus.

