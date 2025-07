97% dei giovani europei online ogni giorno in Italia la media è dell’80%

Nel 2024, secondo i dati Eurostat, il 97% dei giovani europei tra i 16 e i 29 anni ha dichiarato di utilizzare quotidianamente Internet, rispetto all’88% della popolazione totale. Questo scarto di 9 punti percentuali mostra una tendenza alla riduzione rispetto al 2014, quando il divario era di 24 punti, con l’87% dei giovani online ogni giorno contro il 63% del totale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Allarme Ricerca, giovani esclusi dai Programmi Europei - (Adnkronos) – Le principali istituzioni scientifiche italiane, tra cui l'Accademia Nazionale dei Lincei, ANVUR, CNR, CoPER, CRUI e INFN, insieme al premio Nobel Giorgio Parisi, hanno sottoscritto una nota congiunta, curata dal Rappresentante nazionale per le azioni Marie Sk?odowska-Curie (MSCA) di Horizon Europe e dal National Contact Point APRE, per richiamare l'attenzione del Parlamento su […]

Kokoroness: parte da San Giovanni Teatino una nuova visione culturale per i giovani europei - Una nuova realtà culturale si affaccia sul territorio abruzzese con un progetto internazionale: si chiama Kokoroness e nasce a San Giovanni Teatino da un’idea di Valeria Di Corato – in arte Val – musicista, creativa e attiva da anni nel volontariato e nella progettazione giovanile internazionale.

Pia Locatelli: “Federalismo unica via per un’Europa protagonista. I giovani si sentono europei, sono la nostra speranza” - “Realizzare l’ideale contenuto nel Manifesto di Ventotene sarà la salvezza dell’Europa”. Preferisce non perdersi in giri di parole Pia Locatelli, prima donna bergamasca ad essere eletta nel Parlamento europeo, per presentare la sua visione del futuro dell’Unione Europea.

Giovani europei, competenze tecniche e mismatch al centro del futuro dell’Ue - I dati fotografano un’Europa ancora alle prese con il mismatch tra formazione e lavoro. Da ilsole24ore.com

Europa, calano i giovani mentre crescono gli ultraottantenni - La quota degli ultraottantenni, residenti nel 2024 nei Paesi dell’Unione Europea, si è attestata intorno al 6,1% rispetto alla popolazione totale, mentre nel 2004 era a 3,8%. infodata.ilsole24ore.com scrive