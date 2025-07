Ladispoli 1.050000 euro dalla Regione per la riqualificazione del lungomare

Ladispoli, 16 luglio 2025- “A nome dell’Amministrazione comunale di Ladispoli annuncio con grande soddisfazione che la nostra cittĂ si è aggiudicata un importante finanziamento di 1.050.000 euro dalla Regione Lazio, grazie al quale sarĂ possibile riqualificare tutto il lungomare cittadino ”. A dare la notizia è il Sindaco Alessandro Grando, che ha aggiunto: “Il progetto interesserĂ il lungomare Regina Elena, Marco Polo e Marina di Palo, con interventi di riqualificazione sostenibile e inclusiva. Grande attenzione sarĂ rivolta alle aree verdi, con la sostituzione delle alberature con palme piĂą resistenti e d’impatto, impianti di irrigazione, cura e nuove piantumazioni di grande effetto in tutti gli spazi verdi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: ladispoli - lungomare - euro - regione

Dopo anni di attese e rinvii, finalmente il progetto anti erosione della costa può dirsi pronto a partire. «L’iter si è concluso: ora attendiamo il via libera dalla Regione Lazio», ha detto il consigliere delegato alle Aree protette, Filippo Moretti. La Conferenza dei ser Vai su Facebook

