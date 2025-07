Silenzio osceno. Mattarella e Meloni travolti dalle polemiche, cosa succede.

Un silenzio che fa rumore. In questi giorni, il caso Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei Territori palestinesi, sta scuotendo il dibattito pubblico italiano non solo per la gravità delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti nei suoi confronti, ma soprattutto per la totale assenza di una presa di posizione ufficiale da parte delle più alte cariche dello Stato italiano. In particolare, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono al centro di dure critiche per il loro silenzio, giudicato da più parti non solo inopportuno, ma anche politicamente significativo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

