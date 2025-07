il nuovo jil sander di simone bellotti parte da amburgo

Anche se mancano ancora un paio di mesi all’esordio in passerella del nuovo corso di Jil Sander, l’era di Simone Bellotti è giĂ iniziata. Prima ancora degli abiti, però, il designer italiano ha voluto offrire un assaggio della sua visione per il marchio. Lo ha fatto ad Amburgo, la cittĂ dove nel 1968 Jil Sander fondò l’omonima maison, scegliendola come sfondo per un video costruito sui contrasti. Il giorno sfuma nella notte, la natura si confronta con l’espansione urbana, e scene di vita quotidiana, catturate negli angoli nascosti della cittĂ , si alternano a momenti piĂą cinematografici. Questa stessa tensione tra opposti è alla base non solo della scelta di Amburgo come teatro per questo primo sguardo al nuovo Jil Sander, ma anche dell’estetica della maison, definita da un lato da severitĂ e rigore, dall’altro da leggerezza e abbandono. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

