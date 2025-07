Cinema sotto le stelle a San Giovanni Galermo | in programma Quo Vado? con ingresso gratuito

Venerdì 1° agosto, con inizio alle ore 20:50, il quartiere di San Giovanni Galermo ospiterĂ una serata di cinema all’aperto con la proiezione del film "Quo Vado?" di Checco Zalone. L’evento, organizzato dal consigliere del quarto municipio, Giuseppe Ragusa in collaborazione con la Cooperativa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: cinema - giovanni - vado - sotto

“Nero”, il film di Giovanni Esposito dal 15 maggio nei cinema - “Nero”, il film che segna il debutto alla regia di Giovanni Esposito, sarà presentato al cinema Modernissimo di Napoli.

Nero: clip esclusiva del debutto alla regia di Giovanni Esposito, al cinema dal 15 maggio - Uno sguardo esclusivo al debutto alla regia dell'attore Giovanni Esposito, che racconta una storia di redenzione in un mondo ai margini, al cinema dal 15 maggio.

Cinema d’autore a San Giovanni - Arezzo, 06 maggio 2025 – Dopo il successo della rassegna “Notti di terrore” dello scorso anno, torna il cinema d’autore promosso dalla Consulta Giovani del Comune di San Giovanni Valdarno.

Cinema sotto le stelle è un'occasione per trascorrere in spazi all'aperto e vedere o rivedere film di qualità . La rassegna estiva di cinema, con film di vari generi usciti fra il 2024 e il 2025, viene organizzata nell'arena di Porta al Borgo, in via delle Pentole a Pistoi Vai su Facebook

Giovanni Bagnasco, l'intervista all'attore con la sindrome di Treacher Collins: 'Ho fatto pace col mio aspetto'; L’ex prefetto di Terni Giovanni Bruno a processo: “Sotto il rullo compressore non ci vado, pronto a difendermi”; Roma-Torino, andata e ritorno: la storia di Zackari Delmas, star a Venezia con Il mio compleanno.

Teatro e cinema sotto le stelle: a San Giovanni Lupatoto torna la "Corte dell’Astra" - Dal 30 giugno al 31 luglio, il cortile del Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto si trasforma in un vivace palcoscenico all’aperto per accogliere “Corte dell’Astra”, la rassegna estiva che unisce teat ... Come scrive veronasera.it

Cinema Sotto Le Stelle San Giovanni Al Natisone - Movieplayer.it - Programmazione completa di tutti i film di oggi al Cinema sotto le stelle a San Giovanni Al Natisone, con gli orari delle proiezioni dei film che sono ... Scrive movieplayer.it