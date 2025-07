L' inflazione a giugno sale all' 1,7%

A giugno 2025, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,2% su maggio e dell'1,7% rispetto a giugno 2024 (da +1,6% registrato nel mese precedente), confermando la stima preliminare. Lo rileva l'Istat precisando che il lieve rialzo del mese scorso si è verificato soprattutto per effetto dell'accelerazione tendenziale dei prezzi dei Beni alimentari non lavorati (+4,2% da +3,5%).

L'inflazione francese in giugno cresce oltre le stime

L'inflazione francese in giugno cresce oltre le stime - In giugno l'inflazione in Francia si è mossa di qualche frazione oltre le previsioni degli analisti. L' indice annuale armonizzato dei prezzi è salito dello 0,8% contro una stima dello 0,7%, l' indice non armonizzato è cresciuto dello 0,9% rispetto a una previsione sempre dello 0,7%.

Usa: inflazione Cpi a giugno +0,3%, sale a +2,7% annuale, come da stime; UK, l’inflazione sale più delle attese a giugno: +3,6% su anno; Istat: inflazione a giugno sale all'1,7%.

L'inflazione nel Regno Unito a giugno sale al 3,6% - L'inflazione a giugno nel Regno Unito sale al 3,6% su base annuale, dal 3,4% di maggio. Si legge su ansa.it