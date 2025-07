Bimbo di 5 mesi morto nel letto dei genitori a Brindisi | fissata l'autopsia per chiarire le cause del decesso

Il bimbo di 5 mesi è stato ritrovato esanime dal padre. Ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile. L'autopsia darà risposte alla famiglia sulle cause del decesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Un bimbo di cinque mesi è morto all'ospedale Perrino di Brindisi dove era stato ricoverato d'urgenza la scorsa notte. A quanto si apprende il piccolo dormiva nel letto con i genitori, protetto da alcuni cuscini. Durante la notte il papà si è accorto che il neonato n

