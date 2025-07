Osimhen spinge per il Galatasaray | oggi nuova offerta il Napoli valuta

La Repubblica torna a parlare del futuro di Victor Osimhen, sottolineando come il Napoli . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Osimhen spinge per il Galatasaray: oggi nuova offerta, il Napoli valuta

Osimhen, colpo di scena a Napoli: "Viene a Dimaro con Conte" | Scatta il piano del club - Il countdown è iniziato. Victor Osimhen e il Napoli si trovano a un bivio che potrebbe ridefinire completamente la prossima stagione azzurra.

Osimhen Juve, il Manchester United fa sul serio per il nigeriano: pronta una prima offerta “esplorativa” per il Napoli. I dettagli della proposta! - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juve, lo United vuole il nigeriano: pronto il primo passo per acquisire l’attaccante! I dettagli dell’offerta al Napoli.

Colpo di scena Osimhen, offerta rifiutata dal Napoli: gioia Juve - Sia per il Napoli che per la Juve bisogna segnalare un importante aggiornamento sul futuro di Victor Osimhen.

MERCATO - Moretto: "Osimhen spinge per il Galatasaray, l'Al Hilal soddisfa le condizioni del Napoli" https://ift.tt/1Me3ZdK Vai su X

Il Galatasaray pronto a pagare i 75 milioni richiesti dal Napoli per Victor Osimhen La proposta è di rateizzare il pagamento in più tranche senza attivare la clausola rescissoria ? Il giocatore ha già l’accordo col Gala e spinge per andare in Turchia Oggi Vai su Facebook

Napoli, per Osimhen al Galatasaray serve pazienza: ecco cosa manca per chiudere l'affare; Osimhen sempre piĂą vicino al Galatasaray: chiesto al Napoli di esentare il nigeriano dal raduno; SSC NAPOLI. OSIMHEN SPINGE PER IL GALATASARAY, MA LA SOCIETĂ€ AZZURRA CHIEDE GARANZIE BANCARIE (SERVIZIO TG).

Osimhen: oggi nuovi colloqui tra Napoli e Galatasaray, si spinge per chiudere l'affare - La società capitanata dal presidente Aurelio De Laurentiis sta infatti lavorando al fine di assicurare a mister Antonio Conte un organico sempre più competitivo, ma ... Scrive msn.com

Osimhen Galatasaray, c’è il colpo di scena! L’attaccante diserta il ritiro del Napoli: manca ormai poco al suo addio? Le ultime - Le ultimissime di mercato Victor Osimhen, attaccante nigeriano classe 1998 e capocannoniere della Serie ... Segnala calcionews24.com