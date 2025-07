Vede la sua ex per strada e la investe insieme alle amiche

Non accettava la fine della loro relazione e ha investito la ex e le sue amiche. È accaduto ad Acerra, dove i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 20 anni, operaio e incensurato. La ragazza vittima dell'ennesimo episodio di violenza sulle donne nel Napoletano ha 19 anni, ed era seduta su una. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

