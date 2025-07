L' ex portiere della Roma Julio Sergio si rasa i capelli assieme al figlio malato

Julio Sergio, ex portiere della Roma, si è rasato i capelli insieme al figlio Enzo, malato e prossimo a un nuovo ciclo di chemioterapia. Il gesto, semplice ma potente, è stato condiviso sui social: un atto di amore e solidarietĂ che ha commosso il web. Un modo per dire "non sei solo" e affrontare insieme la sfida piĂą dura.

Sta facendo il giro del web il video in cui Julio Sergio, ex portiere della Roma, si fa rasare i capelli insieme al figlio Enzo, 14 anni, in vista di un nuovo ciclo di chemio. Enzo convive dal 2020 con una diagnosi di tumore cerebrale. In questo momento delicato, il

