SPECIALE PIAZZA LIBERTA’ | le Istituzioni giuridiche e sanitarie continuano la guerra all’umanita

Le Istituzioni giuridiche e sanitarie continuano la guerra all'umanita. Puntata speciale di PIAZZA LIBERTĂ€, questa sera mercoledì 16 luglio 2025. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - SPECIALE PIAZZA LIBERTA’: le Istituzioni giuridiche e sanitarie continuano la guerra all’umanita

In questa notizia si parla di: speciale - piazza - istituzioni - giuridiche

Casadei e 1° maggio, un legame speciale. I ricordi della figlia: "Esibirsi in piazza era come andare alla Scala" - "La festa del primo maggio è un evento che abbiamo sempre sentito molto in famiglia. Il babbo, Secondo Casadei, partiva la mattina presto per Forlì dove suonava in piazza Saffi, davanti a 20 mila persone.

Look at me like you love me - Guardami come se mi amassi, è il magnifico titolo di una mostra davvero speciale. Trenta opere di Jess T. Dugan artista americana transgender, in mostra alle Gallerie d'Italia di Milano in piazza della Scala dal 17 maggio, giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia, la transfobia. - N on è un caso che Look at me like you love me – Guardami come se mi amassi, la mostra di Jess T. Dugan inauguri il 17 maggio, infatti è l a giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia, la transfobia.

Una mattinata speciale per gli ospiti della casa di riposo Drudi: in Piazza col trenino per un caffè - Giovedì alcuni ospiti della Casa di Riposo “Drudi” di Meldola hanno vissuto una mattinata all’insegna della gioia e della condivisione, grazie a una piacevole uscita organizzata con il caratteristico trenino turistico.

Dottorato in Scienze Giuridiche UniversitĂ di Milano Bicocca scadenza: 24 luglio 2025 consulta il bando su vocicostituzionali.org/dottorati iscriviti alla newsletter bit.ly/newslettervoci #vocicostituzionali #dirittocostituzionale #constitutionallaw #callfo Vai su Facebook

Le Giornate del Patrimonio 2025 nei tribunali e nelle istituzioni giuridiche di Parigi; All’UniMol il convegno su istituzioni giuridiche e mutamenti sociali; La giustizia tributaria nell’esperienza di un giudice di legittimità .

Ricerca israeliana, il Cnr sospenda le collaborazioni - Israele (Appelli) Considerata la drammatica situazione umanitaria in Palestina e considerando i pronunciamenti delle più importanti istituzioni giuridiche internazionali, dell’Onu e dei chiarimenti ... Lo riporta ilmanifesto.it

Istituzioni in piazza tra festa e contestazioni - la Repubblica - Presenti il sindaco Rosa Russo Iervolino, il prefetto Luigi Merolla, il prefetto Andrea de Martino, il cardinale Sepe, il presidente della ... Da repubblica.it