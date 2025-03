Sport.quotidiano.net - Como-Empoli è scontro salvezza. Sul primo tempo entrambe super

di Simone Cioniè a tutti gli effetti unovisto che anche i lariani, in caso di sconfitta, vedrebbero ridurre il proprio vantaggio sulla zona retrocessione a soli quattro punti con ancora otto giornate da disputare. Se andiamo però a considerare solo i primi tempi delle partite disputate finora sia lombardi che azzurri avrebbero addirittura un passo da corsa all’Europa. Prendendo in considerazione i risultati di queste prime 29 giornate all’intervallo la squadra di Fabregas sarebbe undicesima con 38 punti, una posizione e una lunghezza dietro all’. E l’ultimo posto per qualificarsi ad una coppa europea sarebbe distante rispettivamente soltanto cinque e sei punti. Le partite però durano novanta minuti e nei secondi tempi ilha lasciato per strade undici punti, gli azzurri addirittura diciassette.