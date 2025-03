Lanazione.it - Uniti contro tutte le mafie. Noi stiamo dalla parte giusta

Venerdì 21 marzo abbiamocipato con la nostra scuola a un’importante manifestazione per le vittime delle, nel trentennale della "Giornata della memoria e dell’impegno". Le nostre scuole "Chelli" e la primaria "Sant’Anna", insieme all’associazione "Libera" e al Comune di Grosseto, sono state promotrici della giornata e noi alunni delle scuole medie siamo stati davvero orgogliosi dicipare, di ricordare le vittime della mafia, di agire nel nostro piccolo per difendere i valori della legalità, perché vogliamo essere la voce che denuncia l’ingiustizia e non il silenzio che l’alimenta. La manifestazione è iniziata alle 10 circa. Ci siamo riin piazza Stammati, da dove è partito il corteo. Durante la marcia verso il Duomo, abbiamo portato con onore lo striscione delle nostre scuole con scritto "" e alcuni cartelloni preparati da noi, dove abbiamo rappresentato il nostro desiderio di ricordare e lottare per la giustizia.