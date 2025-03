Oasport.it - LIVE Paolini-Linette 4-1, WTA Miami 2025 in DIRETTA: arriva il break dell’azzurra

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Primo ACE di!15-15 Si ferma sul nastro il rovescio difensivo di Jasmine.15-0 Ottimo dritto lungolinea in uscita dal servizio della toscana.2-4 Game. Prima esterna vincente della polacca.AD-40 ACE.40-40 Gran difesa di, che vince poi il corpo a corpo nei pressi della rete. Parità.40-30 Altro dritto vincente, stavolta lungolinea, della tennista di Poznan.30-30 Dritto incrociato vincente potentissimo della polacca.15-30 Prima al centro vincente di.0-30 Splendido questo dritto lungolinea carico di spin vincente.0-15 Risposta aggressiva seguita da un ottimo rovescio lungolinea di Jasmine.4-1 Game. Scambio vissuto sulla diagonale del rovescio chiuso dall’errore della polacca.AD-40 Sulla riga il dritto in uscita dal servizio