Lettera43.it - Turchia, Erdogan sulle primarie vinte da Imamoglu: «Uno spettacolo teatrale»

Recep Tayyipha criticato ledel Partito Popolare Repubblicano tenutesi domenica per scegliere il candidato alle prossime elezioni presidenziali, a cui hanno partecipato quasi 15 milioni di elettori che hanno votato il sindaco di Istanbul Ekrem, arrestato il 19 marzo. «Hanno tenuto un’elezione dove i voti sono stati dati pubblicamente ma sono stati contati in modo segreto», ha dichiarato, definendo il processo un «uno». Il leader turco ha poi aggiunto: «Quando calerà il sipario il lorosarà finito», ribadendo la sua posizione sui manifestanti, che ha definito «terroristi di strada».Le proteste dopo l’arresto di: centinaia di migliaia nelle piazzeL’arresto di, avvenuto il 19 marzo, ha scatenato una grande ondata di proteste, culminata in oltre mille arresti.