Bollicinevip.com - ‘Non Succederà Più’, Ilaria Galassi: “Helena e Javier? Coppia televisiva, Shaila e Lorenzo invece si amano”

Leggi su Bollicinevip.com

LE BOLLICINE DI “NONPIÙ”,parla del suo percorso e dice la sua sulle coppie del GFSU BOLLICINEVIP TORNA LA RUBRICA LE BOLLICINE DI “NONPIÙ”, IN COLLABORAZIONE CON GIADA DI MICELI, CONDUTTRICE DEL PROGRAMMA RADIOFONICO NONPIÙ IN ONDA SU RADIO RADIO, DIGITALE TERRESTRE NAZIONALE 253 E DIGITALE TERRESTRE 96Sabato 22 marzo 2025 è andata in onda l’intervista radiofonica di, ex gieffina del Grande Fratello.al Grande Fratello (Screen Mediaset Infinity)L’ex gieffina è rimasta nella casa più spiata d’Italia per cinque mesi e il suo percorso è stato molto seguito e apprezzato. Lo scorso 3 febbraio ha scelto lei di abbandonare il reality, in merito a ciò alla conduttrice ha detto: “Io sono uscita per mia scelta e sto bene.