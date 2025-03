Thesocialpost.it - A che ora si affaccia Papa Francesco dal Gemelli e dove vederlo: subito dopo le dimissioni

sarà dimesso oggi dal Policlinicodi Roma,oltre un mese di ricovero per una polmonite bilaterale. Durante la degenza, il Pontefice è stato sottoposto a cure mirate e a un attento monitoraggio da parte dell’équipe medica. Ora, completato il percorso di guarigione, farà ritorno nella sua residenza in Vaticano, a Casa Santa Marta,continuerà la convalescenza con un periodo di riposo.L’annuncio è arrivato ieri nel corso di un briefing con la stampa. “La buona notizia che tutti aspettano è che domani il Santo Padre verrà dimesso e tornerà a Santa Marta”, ha dichiarato il professor Sergio Alfieri, responsabile dell’équipe che ha seguito ildurante il ricovero.Prima di lasciare l’ospedale, Bergoglio si affaccerà a mezzogiorno da una delle finestre del decimo piano per salutare i fedeli e impartire la benedizione.