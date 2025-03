Ilrestodelcarlino.it - Furgone si schianta in A14: un morto e un ferito

Scontro mortale ieri mattina poco prima delle 10 al km 210 della A14 nel tratto compreso tra il casello autostradale di Montemarciano e quello di Ancona Nord. La vittima è Gabriele Ramazzotti di Santa Maria Nuova. L’incidente è avvenuto tra une un autocarro che viaggiavano in direzione sud. Ad avere la peggio è stato ilcompletamente distrutto nella parte anteriore. Il conducente, anche lui residente nello jesino, è stato trasin eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona. Versa in gravissime condizioni. Non c’è invece stato nulla da fare per il 60enne che si trovava a fianco al conducente, suo collega di lavoro. Nonostante il tempismo dei mezzi si soccorso, l’uomo ha perso la vita probabilmente a seguito del violento impatto. Uno scontro che ha colpito ilnella parte frontale, la dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della polizia stradale intervenuti sul posto per i rilievi.